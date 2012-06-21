Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Дія карантину підштовхнула до розвитку систему онлайн продажу автомобілів. Як зазначають фахівці, передовсім, українці стали набагато більше купувати через Інтернет електрокарів та ексклюзивних версій автівок.
Утім, на думку директора з маркетингу групи компаній «АІС» Сергія Боровика, ще не можна впевнено казати про значний прогрес в онлайн- торгівлі автомобілями. Адже такий продаж це, насамперед, оформлення автомобіля та його купівлі на веб-сайті компанії зі 100-відсотковою сплатою вартості. А таке нині повноцінно не відбувається. Те, що відбувається, можна назвати дистанційною формою обслуговування клієнтів.
Натомість керівники компанії PSA зазначають, що вона вже доволі успішно перейшла до режиму онлайн-торгівлі. Зокрема, нині за такою формою вибору та сплати успішно продають автомобілі брендів Peugeot, Citroen і Opel. У режимі онлайн можна подивитися, які саме автівки є на складах компанії, обрати певну модель на власний смак і гаманець.
Водночас, фахівці вважають: робити певні висновки щодо масовості онлайн- продажу автомобілів завчасно. Як пояснюють керівники автосалонів, середня протяжність у часі вибору автівки та самої його купівлі може становити від двох тижнів до двох або й трьох місяців.