Міністр фінансів Сергій Марченко в Копенгагені провів двосторонні зустрічі з міністрами фінансів та економіки країн G7 та ЄС, представниками Єврокомісії й МВФ.

Зокрема, відбулися переговори з міністром фінансів Канади Франсуа-Філіпом Шампанем, міністром економіки Данії Стефані Лозе, єврокомісаром з фінансових послуг, заощаджень та інвестицій Марією Луїс Альбукерке та директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Кеммером. Сторони обговорили стан фінансової системи України, бюджетні потреби на 2026 рік, нові механізми бюджетної підтримки та реформи.

Сергій Марченко подякував колегам за фінансову підтримку, яку партнери надали з початку російського повномасштабного вторгнення.

«За останні три з половиною роки Україна отримала понад 145 мільярдів доларів США міжнародної фінансової допомоги. Це дало змогу уряду зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати всі необхідні соціальні видатки. З огляду на те що війна триває, виклики для фінансової системи зберігаються, продовження зовнішньої підтримки вкрай важливе», — наголосив Сергій Марченко під час зустрічей.

За його словами, лише 2025 року залучено понад 30,6 млрд доларів США зовнішнього фінансування, потреба на поточний рік — 39,3 млрд доларів США.

Щодо наступного бюджетного року Сергій Марченко наголосив, що з огляду на війну з росією, яка триває, український уряд продовжує спрямовувати всі внутрішні фінансові ресурси на забезпечення оборонних витрат. Тож для покриття соціальних видатків держава розраховує на допомогу міжнародних партнерів. Для цього уряд веде активний діалог із ключовими партнерами — МВФ, ЄС та країнами G7.

Міністр фінансів обговорив з колегами варіанти додаткової фінансової підтримки України, зокрема можливість реалізації нещодавно презентованої ініціативи Єврокомісії щодо репараційного кредиту під гарантії заморожених російських активів. Прибутки із заморожених активів росії вже дають змогу забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету. У межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом 50 млрд доларів США, започаткованої 2024 року, Україна вже отримала від партнерів майже 23 млрд доларів США.

Сергій Марченко відзначив підтримку урядів Канади та ЄС відповідної ініціативи. Зокрема, внесок Канади в ERA становить 5 млрд канадських доларів (приблизно 3,4 млрд доларів США), ЄС — 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США).

Уряд України продовжує працювати над упровадженням необхідних реформ щодо реалізації фінансового інструменту Ukraine Facility від ЄС на 2024—2027 роки обсягом 50 млрд євро, що є одним з механізмів бюджетної підтримки. На сьогодні у межах Ukraine Facility вже залучено понад 22,6 млрд євро.

Міністр фінансів обговорив з партнерами посилення санкцій щодо росії та інвестиції в українську оборонну промисловість.

З Альфредом Кеммером Сергій Марченко обговорив можливість започаткування нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом до кінця року. Відповідний запит про нову програму співпраці з фондом українська сторона нещодавно направила до МВФ.

Партнери запевнили, що продовжуватимуть всеосяжну підтримку України. Сторони погодилися, що необхідно підтримувати тісний діалог щодо розширення механізмів бюджетної підтримки України 2026 року й надалі.

Джерело: Міністерство фінансів