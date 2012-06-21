Асоціація сільгосптоваровиробників Луганської області та група компаній «Содружество» на Балтійсько-Чорноморському економічному форумі підписали меморандум про співпрацю. З підписанням меморандуму Луганська область отримала вихід до Балтійського, Чорного та Каспійського морів. Широкі перспективи для розвитку економіки області відкриває використання нового транспортного коридору Клайпеда-Білорусь-Херсон-Трабзон-Грузія-Баку (з виходом до центрального коридору Нового «шовкового шляху»). І завдяки участі у меморандумі область отримує вихід до Чорного моря шляхом участі у створенні єдиного логістичного центру в Херсоні, тобто для аграріїв відкривається можливість використання потенціалу Херсонського і Скадовського морських портів.
«Над цим проектом спільно з генеральним директором ГК «Содружество», головою правління Балтійсько-Чорноморського економічного форуму Віктором Поповим ми працювали понад рік», –зазначив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.
Захід відбувся у Посольстві Литви та зібрав представників посольств і бізнесових кіл Грузії, Туреччини і Казахстану.
Надзвичайний і Повноважний посол Литовської республіки в Україні Марюс Януконіс засвідчив підтримку Луганської області з боку Литви, зокрема у сфері розвитку економіки.
«Я дуже радий, що за ініціативи губернатора ми знайшли точки дотику, що допомогла підключитися до цього процесу. Я думаю, що це дуже гарний приклад співпраці двох українських областей – Луганської та Херсонської. Литва дуже рада підтримувати такі ініціативи, ми будемо продовжувати це робити в майбутньому», – зазначив пан Марюс Януконіс.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра