Під час робочої поїздки в Тернопільську область міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух відвідали крафтове ветеранське підприємство, яке заснував ветеран війни Віталій Шепель. Понад рік тому після демобілізації з лав Збройних Сил України він вирішив спробувати себе у переробній галузі.

«Я пообіцяв побратимам, що підготую їм бізнес. Ми подивилися, що ніша переробки вільна, почали вивчати цей напрям. Найбільше нам сподобалася технологія сублімації», — розповідає Віталій.

Ця інноваційна технологія дає змогу сушити продукти у вакуумі за наднизьких температур, повністю зберігаючи їхні вітаміни, колір та аромат.

Нині ветеран війни «Пастух» упевнено масштабує справу, перетворивши її на технологічне виробництво з повним циклом. Завдяки грантовим коштам обсягом 20 тисяч євро він придбав сучасне професійне обладнання: від овочерізки до систем шокового заморожування, що можуть охолоджувати продукт до температури –40 градусів за лічені хвилини. Підприємець не зупинився на звичайному сушінні й разом з нутриціологом розробив унікальну лінійку сублімованих батончиків. Наразі в асортименті вже шість смаків, а ще чотири проходять фінальні тестування.

Окремий напрям — сублімація трав. Їх використовують як складник для вітамінно­протеїнових коктейлів, а також капсулюють і передають на фронт захисникам України, які, безперечно, потребують підтримки здоров’я.

Віталієві вдалося вивести продукт на ринки Тернополя й Києва, створити робоче місце і запланувати розширення бізнесу. Розвиток таких ініціатив — це не лише посилення економіки, а передусім можливість для наших воїнів знайти справу до душі й успішно реалізувати себе в цивільному житті, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.