Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
З ініціативи департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради продукцію місцевих виробників позначатимуть оригінальними стікерами.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA:Миколаїв.
У позначках «Зроблено в Миколаєві» використано дизайн бренду «Місто на хвилі». Наразі триває збір інформації про місцевих товаровиробників. Дані про них збирають за допомогою спеціального чат-боту у телеграм-каналі. У меню можна знайти інформацію про виробника за видом діяльності та реквізитами, або додати свої дані, як підприємця. Нині база налічує понад 70 підприємств, продукція яких буде позначена стікерами.
Як зазначила директорка Департаменту Тетяна Шуліченко, аби підтримати місцевого виробника до керівництва торгівельних мереж звернувся з листом Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Планується, що яскраві стікери розміщуватимуть в супермаркетах та інших магазинах поруч із товарами, виробленими в регіоні. Таким чином покупці зможуть зорієнтуватися на місцеву продукцію та підтримати виробників, що особливо актуально в період карантину.