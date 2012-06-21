Кабінет Міністрів України запропонував перенести розгляд законопроекту про державний бюджет на 2018 рік (№7000) на наступний тиждень.
«На цьому тижні ми вносимо зміни щодо розподілу бюджетних коштів щодо субсидій на 2017 рік, а розгляд законопроекту про бюджет на 2018 рік, після розгляду бюджетним і податковим парламентськими комітетами, пропонуємо перенести на наступний тиждень», – повідомив перший віце-прем'єр-міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів в ході засідання погоджувальної ради парламенту.
Він також уточнив, що зареєстрований у Верховній Раді законопроект про розподіл бюджетних коштів у поточному році дозволить направити 7,6 млрд грн на субсидії та пільги з комунальних платежів для населення.
Наступний тиждень також буде у Верховній Раді пленарним.