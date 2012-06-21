Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На вулицях села Дубові Гряди в Сахновщинському районі встановили 50 нових LED-світильників, під’єднавши всі вулиці населеного пункту до системи вуличного освітлення. Ці роботи були виконані в рамках ініційованого головою Харківської облдержадміністрації Юлією Світличною проекту «Енергія світла» в 2018 році.
«Наша сільська рада відноситься до громад, що мають обмежені ресурси для свого розвитку. Для освітлення всіх вулиць нашого села нам знадобилося 50 LED-світильників, котрі під’єднані до 5 електростанцій. Тому участь у таких проектах та тісна співпраця з Харківською обласною державною адміністрацією дозволяє нам залучити додаткові кошти на розвиток нашої громади», – розповіла сільський голова Дубових Гряд Віра Небога.
Вона відзначила, що витрати за використану електроенергію покриває сільська рада. На місяць виходить близько 2000 гривень.
«Ми дуже вдячні обласній владі та особисто голові ХОДА Юлії Світличній за підтримку нашого села. Завдяки її ініціативам у нас не лише з’явилося освітлення, але ми також провели водопостачання у населеному пункті, – зазначила Дубовогрядський сільський голова. – Ми звернулися до депутата обласної ради Олени Колмик, що закріплена за нашим районом, а вона вже особисто – до голови ХОДА. Завдяки співпраці всіх рівнів влади у нашому селі з’явився новий водогін та питна вода».
На цьому мешканці села Дубові Гряди не збираються зупинятися. У 2019 році вони планують продовжити свою участь в обласних програмах.