Міністерство освіти і науки та компанія Huawei продовжать проект «Насіння для майбутнього» (Seeds for the Future) в Україні для підтримки талантів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Відповідний меморандум підписали днями у столиці міністр освіти і науки Лілія Гриневич та директор ТОВ «Хуавей Україна» Ма Ці.

До 2021 року включно майже 30 українських студентів зможуть взяти участь у двотижневому стажуванні в КНР. Протягом нього вони ознайомляться з новітніми стандартами зв’язку та прикладними рішеннями для цифровізації різних сфер життя.

Меморандум передбачає: співпрацю у запровадженні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у галузях освіти і науки; залучення талановитої молоді на спеціальності, пов’язані з ІКТ, та її підтримка; популяризацію ІКТ; розширення контактів у галузях освіти і науки; розвиток наукових і студентських зв’язків для підвищення стандартів у навчанні й викладанні; сприяння розвитку наукових досліджень і прикладних розробок.

«Розвиток цифрової освіти в Україні — один з головних пріоритетів МОН. Ми усвідомлюємо, що в сучасному глобальному світі зробити освіту конкурентною можна лише в тісній співпраці з роботодавцями, громадськими організаціями та всіма зацікавленими в розвитку компетентностей майбутніх спеціалістів. Ми робимо успіхи у створенні мережі небайдужих, які разом з нами працюють над удосконаленням української освіти, збільшенням можливостей для наших учнів та студентів. Ми раді, що компанія Huawei була й залишається нашим надійним партнером на цьому шляху», — зазначила Лілія Гриневич.

Сторони домовилися підтримувати організацію спільних науково-практичних конференцій та науково-дослідних програм. Ідеться про Huawei Innovation Research Program, наукові публікації в Україні й за кордоном, співпрацю в реалізації проектів з електронного навчання та в галузі кібербезпеки. Документ чинний три роки з можливістю продовження.

«Місія Huawei полягає у наданні цифрових технологій кожній людині, домівці та організації для створення повністю пов’язаного, інтелектуального світу. Тому намагаємося сприяти підготовці ІКТ-фахівців для галузі телекомунікацій в Україні. Сподіваюся, що меморандум про співпрацю дасть змогу інтенсифікувати співпрацю з університетами для досягнення цієї мети. Як компанія, що входить до Національної інвестиційної ради України, ми розглядаємо нашу співпрацю з українськими вишами як частину інвестицій провідної ІКТ-компанії в побудову цифрової України», — зазначив віце-президент Huawei Марко Ксю.

А присутній на урочистому підписанні Посол КНР в Україні Ду Вей зауважив, що соціальна відповідальність, яку демонструє кампанія, — гарний приклад для наслідування.

«Ви створюєте позитивний імідж китайської компанії в Україні. Відповідаючи на запитання, що робитиме компанія в найближчі роки, моє бачення таке. Потрібно зміцнювати дружбу між Китаєм та Україною. Ця програма має не просто виховувати кадри, а сіяти насіння дружби між нашими країнами», — пояснив Посол КНР.

Програму Huawei Seeds for the Future реалізують із 2008 року. У ній взяли участь понад 3600 студентів із 108 країн. Україна приєдналася до конкурсу 2016-го.

Перший етап проекту був розрахований на три роки. За цей час кількість українських вишів-учасників відбору збільшилася з трьох до 39. КНР відвідали 30 студентів з 14 інститутів з восьми міст України. Вони побували в дослідницькому центрі Huawei у Шеньчжені, ознайомилися з мережевими і хмарними технологіями, стандартами зв’язку четвертого та п’ятого поколінь.