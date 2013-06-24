Ветерани та члени їхніх родин з Львівської, Івано-Франківської та Дніпропетровської областей  можуть взяти участь в заходах із розвитку професійних навичок та безкоштовно опанувати одну з 20 професій. Проект реалізується Міжнародною організацією з міграції (МОМ), Представництвом в Україні, за фінансування  Європейського Союзу та у співпраці з Міністерством економіки України та Міністерством у справах ветеранів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Основна мета проекту – надати підтримку ветеранам і членам сімей ветеранів у здобутті нових професійних навичок та підвищенні своєї конкурентоспроможності як претендентів на роботу на  місцевих ринках праці. 

Розвиток професійних навичок включає такі заходи: 

  • Курси професійної підготовки та перепідготовки: кандидатам на роботу пропонується фінансова  підтримка для проходження короткострокових курсів, спрямованих на забезпечення якісної професійно-технічної підготовки за напрямом, обраним кожним кандидатом індивідуально  з-поміж запропонованих напрямів.  
  • Психосоціальна підтримка: учасникам курсів професійної підготовки/перепідготовки пропонуються групові та індивідуальні сесії з опанування технік підтримання психологічної  стійкості та взаємодії у робочому середовищі (впевненість у собі, подолання стресу, управління  часом, вирішення проблем, робота в команді та лідерство тощо). 

Участь в проекті можуть взяти: 

  • ветерани/ветеранки російсько-української війни, в тому числі зі статусом «людина з інвалідністю», звільнені з військової служби; 
  • дружини ветеранів/чоловіки ветеранок, звільнених з військової служби, та дружини/чоловіки загиблих (померлих) захисників та захисниць; 
  • повнолітні діти ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників і захисниць; 
  • батьки ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників та захисниць.

Учасники проекту можуть пройти навчання за такими напрямами: водій/ка вантажівки; водій/ка автобуса; електромонтер/ка; слюсар/ка; бухгалтер/ка;  тестувальник/иця QA; будівельник/ця (муляр/ка, штукатур/ниця); програміст/ка Python;  розробник/ця веб-сторінок (XML, HTML; CSS); дизайнер/ка UI/UX; програміст/ка Java; кухар/ка; кондитер/ка; пекар/ка; швець/швачка; масажист/ка; перукар/ка; майстер/майстриня нігтьового  сервісу; флорист/ка. 

Подати заявку на участь в проекті можна до 16 червня 2025 року (включно).

Заходи проводяться у рамках проекту «Соціальне згуртування та реінтеграція ветеранів в Україні»,  який реалізовує МОМ за фінансування Європейського Союзу.