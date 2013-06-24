Ветерани та члени їхніх родин з Львівської, Івано-Франківської та Дніпропетровської областей можуть взяти участь в заходах із розвитку професійних навичок та безкоштовно опанувати одну з 20 професій. Проект реалізується Міжнародною організацією з міграції (МОМ), Представництвом в Україні, за фінансування Європейського Союзу та у співпраці з Міністерством економіки України та Міністерством у справах ветеранів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Основна мета проекту – надати підтримку ветеранам і членам сімей ветеранів у здобутті нових професійних навичок та підвищенні своєї конкурентоспроможності як претендентів на роботу на місцевих ринках праці.

Розвиток професійних навичок включає такі заходи:

Курси професійної підготовки та перепідготовки: кандидатам на роботу пропонується фінансова підтримка для проходження короткострокових курсів, спрямованих на забезпечення якісної професійно-технічної підготовки за напрямом, обраним кожним кандидатом індивідуально з-поміж запропонованих напрямів.

Психосоціальна підтримка: учасникам курсів професійної підготовки/перепідготовки пропонуються групові та індивідуальні сесії з опанування технік підтримання психологічної стійкості та взаємодії у робочому середовищі (впевненість у собі, подолання стресу, управління часом, вирішення проблем, робота в команді та лідерство тощо).

Участь в проекті можуть взяти:

ветерани/ветеранки російсько-української війни, в тому числі зі статусом «людина з інвалідністю», звільнені з військової служби;

дружини ветеранів/чоловіки ветеранок, звільнених з військової служби, та дружини/чоловіки загиблих (померлих) захисників та захисниць;

повнолітні діти ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників і захисниць;

батьки ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників та захисниць.

Учасники проекту можуть пройти навчання за такими напрямами: водій/ка вантажівки; водій/ка автобуса; електромонтер/ка; слюсар/ка; бухгалтер/ка; тестувальник/иця QA; будівельник/ця (муляр/ка, штукатур/ниця); програміст/ка Python; розробник/ця веб-сторінок (XML, HTML; CSS); дизайнер/ка UI/UX; програміст/ка Java; кухар/ка; кондитер/ка; пекар/ка; швець/швачка; масажист/ка; перукар/ка; майстер/майстриня нігтьового сервісу; флорист/ка.

Подати заявку на участь в проекті можна до 16 червня 2025 року (включно).

Заходи проводяться у рамках проекту «Соціальне згуртування та реінтеграція ветеранів в Україні», який реалізовує МОМ за фінансування Європейського Союзу.