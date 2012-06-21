Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
В одному з найстаріших професійно-технічних закладів Тернопілля — Кременецькому професійному ліцеї діє навчально-практичний центр з професії «Швачка, кравець, закрійник». Два роки тому з обласного бюджету на придбання швацького обладнання для цього закладу виділили 4,5 мільйона гривень. Крім навчання, тут надають послуги з ремонту одягу, пошиття постільної та столової білизни, підгинання тюлі й штор.
Тепер, коли розгулялася пандемія коронавірусної інфекції, медичні працівники конче потребують, зокрема, захисних індивідуальних костюмів. Обласна рада зініціювала придбання 12 тисяч погонних метрів тканини. Їх передали Кременецькому професійному ліцею, аби пошити майже півтори тисячі таких костюмів для медиків Тернопільщини. Як зазначив голова облради Віктор Овчарук, собівартість одного такого швацького виробу складатиме 80 гривень, на ринку ж він коштує майже 300 гривень.