У межах реалізації всеукраїнської акції, спрямованої на розвиток молодіжного підприємництва, «Український пакт заради молоді-2020» у Запоріжжі відбувся Всеукраїнський форум «Бізнес-молодь: ефект wow від співпраці». Він проходив під егідою Міністерства молоді та спорту України, управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА, обласного центру молоді та організації CareerHub.
«Український пакт заради молоді-2020» мав на меті об’єднати зусилля компаній, держави, освітніх закладів у працевлаштуванні молоді. Це продовження європейської ініціативи, що об’єднала 58 організацій в Україні, які зобов’язалися до 2020 року сприяти створенню мінімум 300 партнерств між бізнесом та освітнім сектором, спільно забезпечити 10 тисяч місць стажування та першого робочого місця для молоді.
У Запоріжжі акція зібрала майже 140 учасників з усієї України і понад 15 місцевих компаній, які скористалися можливістю презентувати свої організації та приєдналися до підписання пакту заради молоді-2020. Серед них відомі в Україні підприємства та провідні медіа-групи.
Компанії взяли зобов’язання допомагати у створенні місць для стажування та роботи молоді, розвитку партнерства між бізнесом та університетами. Компанія — підписант пакту стає частиною всеукраїнської спільноти підприємств, які розвивають і працевлаштовують молодь. Це дасть змогу обмінюватися досвідом, поліпшити наявні та створити нові програми роботи з молоддю, зокрема стажування, конкурси, стипендії, менторські програми тощо.
У межах форуму відбулася презентація актуальних кар’єрних можливостей, майстер-класів від HR-компаній, дискусії щодо пріоритетів у виборі першої роботи та спільний пошук Wow-рішень у співпраці бізнесу і молоді.
Під час другого дня роботи форуму молодь мала змогу набути навички публічного виступу, знання з основ створення власного бренда та іміджу, дізнатися про джерела фінансування та інвестицій власного бізнесу.