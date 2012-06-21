У межах реалізації всеукраїнської акції, спрямованої на розвиток молодіжного підприємництва, «Український пакт заради молоді-2020» у Запоріжжі відбувся Всеукраїнський форум «Бізнес-молодь: ефект wow від спів­праці». Він проходив під егідою Міністерства молоді та спорту України, управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА, обласного центру молоді та організації CareerHub.

«Український пакт заради молоді-2020» мав на меті об’єднати зусилля компаній, держави, освітніх закладів у працевлаштуванні молоді. Це продовження європейської ініціативи, що об’єднала 58 організацій в Україні, які зобов’язалися до 2020 року сприяти створенню мінімум 300 партнерств між бізнесом та освітнім сектором, спільно забезпечити 10 тисяч місць стажування та першого робочого місця для молоді.

У Запоріжжі акція зібрала майже 140 учасників з усієї України і понад 15 місцевих компаній, які скористалися можливістю презентувати свої організації та приєдналися до підписання пакту заради молоді-2020. Серед них відомі в Україні підприємства та провідні медіа-групи.

Компанії взяли зобов’язання допомагати у створенні місць для стажування та роботи молоді, розвитку партнерства між бізнесом та університетами. Компанія — підписант пакту стає частиною всеукраїнської спільноти підприємств, які розвивають і працевлаштовують молодь. Це дасть змогу обмінюватися досвідом, поліпшити наявні та створити нові програми роботи з молоддю, зокрема стажування, конкурси, стипендії, менторські програми тощо.

У межах форуму відбулася презентація актуальних кар’єрних можливостей, майстер-класів від HR-компаній, дискусії щодо пріоритетів у виборі першої роботи та спільний пошук Wow-рішень у співпраці бізнесу і молоді.

Під час другого дня роботи форуму молодь мала змогу набути навички публічного виступу, знання з основ створення власного бренда та іміджу,  дізнатися про джерела фінансування та інвестицій власного бізнесу. 