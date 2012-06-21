Підписи під Меморандумом про партнерство та співпрацю між Міністерством молоді та спорту і Товариством Червоного Хреста України поставили очільник відомства Ігор Жданов і в.о. президента товариства Микола Поліщук.
Співпрацю спрямовуватимуть передусім на популяризацію серед молодого покоління здорового способу життя. «Нам дуже приємно працювати з такою поважною організацією та, об’єднавши зусилля, мобілізувати молодь для адаптації соціальних реформ», — наголосив урядовець.
На важливості власного прикладу для популяризації здорового способу життя акцентував і Микола Поліщук. Він звернув увагу на профілактику куріння та зменшення вживання алкоголю: «Важливо залучати молодь до фізичної культури і спорту, тому що це здоров’я, яке слід берегти саме змолоду».
Відтепер міністерство й товариство докладатимуть максимальних зусиль для реалізації програм і заходів серед молоді зокрема шляхом залучення волонтерського, організаційного, фінансового, матеріального, інтелектуального ресурсу обох сторін, повідомляє прес-служба міністерства.
Планують також проводити конференції, семінари та інші заходи з розроблення, адвокації та імплементації програм серед молоді, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового способу життя, культури ненасильства та миру, гуманістичних цінностей, соціальної згуртованості. Проводитимуть й інформаційно-просвітницьку роботу з профілактики захворюваності у молодіжному середовищі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»