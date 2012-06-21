Кожне міністерство й відомство має завдання з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. І саме заступники міністрів, котрі курирують напрям європейської інтеграції, відповідають за координацію своєчасного та якісного виконання на рівні міністерств пунктів угоди. На цьому акцентував віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час першої наради із цими високопосадовцями.
Учасники обговорили формат співпраці й пріоритетні завдання, зокрема підготовку до засідань Комітету та Ради асоціації між Україною та ЄС, які відбудуться у Брюсселі в листопаді та грудні відповідно.
Засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС, заплановане на 5 листопада за участі згаданих заступників міністрів, буде використано як майданчик для попереднього обговорення з ЄС пріоритетних питань співпраці для подальшого розгляду в межах Ради асоціації. Серед цих завдань — посилення співпраці з питань юстиції, свободи та безпеки (ключові компоненти — інтегроване управління кордонами, кібербезпека та юридичне співробітництво); економічна співпраця зокрема в контексті макрофінансової допомоги, податкової та митної реформ, співпраця з OLAF (фр. Office europйen de lutte anti-fraude — управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству); галузеве співробітництво та окремі пріоритети секторальної інтеграції з ЄС, зокрема до енергетичних ринків; спільний моніторинг виконання угоди, подальше оновлення додатків до неї, зважаючи на динаміку розвитку права ЄС та наших пріоритетів секторальної інтеграції.
Основний орган, який координує роботу всіх міністерств і відомств в цьому напрямі, — Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції (УО), який входить до складу Секретаріату Кабміну. Віцепрем’єр доручив налагодити відповідну співпрацю, звернувши увагу міністерств на важливість співпраці із громадянським суспільством, повідомляє Служба урядовця.
Урядовець довів до відома плани щодо офісів євроінтеграції в регіонах, зазначивши, що їх відкриття з фокусом на східних і південних областях має сприяти «децентралізації європейської інтеграції». Офіси стануть регіональними інституціями, відповідальними за європейську інтеграцію на місцевому рівні. Вони сприятимуть залученню в регіони проєктів транспортної та прикордонної інфраструктур, іноземних інвестицій та допомоги ЄС; розвитку єврорегіонів, реалізації ініціатив щодо міст-побратимів; максимальному залученню регіонів до освітніх, наукових, культурних проєктів/програм ЄС; підтримці малого та середнього бізнесу. Незабаром створять міжвідомчу робочу групу для реалізації цієї ініціативи.
УО працює над оновленням онлайн-моніторингової системи «Пульс Угоди», щоб цього року зробити її публічною. Система відстежує прогрес виконання угоди в кожній галузі. Дмитро Кулеба закликав представників міністерств долучитися до оновлення й перевірки інформації з кожної галузі з огляду на реорганізацію міністерств і відповідної зміни завдань.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»