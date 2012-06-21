Кожне міністерство й відомство має зав­дання з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. І саме заступники міністрів, котрі курирують напрям європейської інтеграції, відповідають за координацію своєчасного та якісного виконання на рівні міністерств пунктів угоди. На цьому акцентував віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час першої наради із цими високопосадовцями.

Учасники обговорили формат співпраці й пріоритетні завдання, зокрема підготовку до засідань Комітету та Ради асоціації між Україною та ЄС, які відбудуться у Брюсселі в листопаді та грудні відповідно.

Засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС, заплановане на  5 листопада за участі згаданих заступників міністрів, буде використано як майданчик для попереднього обговорення з ЄС пріоритетних питань співпраці для подальшого розгляду в межах Ради асоціації. Серед цих завдань — посилення співпраці з питань юстиції, свободи та безпеки (ключові компоненти — інтегроване управління кордонами, кібербезпека та юридичне співробітництво); економічна співпраця зокрема в контексті макрофінансової допомоги, податкової та митної реформ, співпраця з OLAF (фр. Office europйen de lutte anti-fraude — управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству); галузеве співробітництво та окремі пріоритети секторальної інтеграції з ЄС, зокрема до енергетичних ринків; спільний моніторинг виконання угоди, подальше оновлення додатків до неї, зважаючи на динаміку розвитку права ЄС та наших пріоритетів секторальної інтеграції.

Основний орган, який координує роботу всіх міністерств і відомств в цьому напрямі, — Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції (УО), який входить до складу Секретаріату Кабміну. Віцепрем’єр доручив налагодити відповідну спів­працю, звернувши увагу міністерств на важливість співпраці із громадянським суспільством, повідомляє Служба урядовця.

Урядовець довів до відома плани щодо офісів євроінтеграції в регіонах, зазначивши, що їх відкриття з фокусом на східних і південних областях має сприяти «децентралізації європейської інтеграції». Офіси стануть регіональними інституціями, відповідальними за європейську інтеграцію на місцевому рівні. Вони сприятимуть залученню в регіони проєктів транспортної та прикордонної інфраструктур, іноземних інвестицій та допомоги ЄС; розвитку єврорегіонів, реалізації ініціатив щодо міст-побратимів; максимальному залученню регіонів до освітніх, наукових, культурних проєктів/програм ЄС; підтримці малого та середнього бізнесу. Незабаром створять міжвідомчу робочу групу для реалізації цієї ініціативи.

УО працює над оновленням онлайн-моніторингової системи «Пульс Угоди», щоб цього року зробити її публічною. Система відстежує прогрес виконання угоди в кожній галузі. Дмитро Кулеба закликав представників міністерств долучитися до оновлення й перевірки інформації з кожної галузі з огляду на реорганізацію міністерств і відповідної зміни зав­дань.

Відділ новин
«Урядового кур’єра»