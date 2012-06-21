Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги й медичного страхування підтримує ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо забезпечення всіх медичних закладів, які надають спеціалізовану й високоспеціалізовану медичну допомогу, фінансуванням з державного бюджету не меншим, ніж торік.
Про це під час онлайн брифінгу щодо реформування медичної галузі України повідомив голова профільного Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.
«Маємо вдосконалити медичну реформу. Аби зберегти медичні кадри й медичні установи, внесемо зміни до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, що дасть змогу всім медзакладам отримати фінансування не менше, ніж торік. Додатково за рахунок пакета медичних гарантій фінансуватиметься екстрена медична допомога, лікування інфарктів та інсультів, лікування коронавірусу», – зазначив Михайло Радуцький.
Також він запевнив, що парламентарії зроблять усе необхідне, аби терміново підтримати українських медичних працівників. «Щойно уряд знайде необхідні 11 мільярдів гривень, щоби медпрацівники вже цього року отримали істотне зростання зарплат – не менше 50%, парламентарії оперативно проведуть зміни до держбюджету», – каже Михайло Радуцький.
Водночас, збільшуючи фінансування медиків, на думку голови комітету, треба підвищувати рівень відповідальності медиків перед пацієнтом. «За статистикою 20% лікарських помилок спричинені людським фактором. Захистити від помилок не тільки пацієнта, а й лікаря допоможе система страхування відповідальності лікарів. Запровадження такого обов’язкового страхування має стати частиною реформи», – переконаний Михайло Радуцький.
Він розповів, як фінансується медична система у світі. Наприклад, такі розвинуті країни, як Франція та Німеччина, витрачають на медичну систему 10% ВВП, Польща – 5%, і цей відсоток постійно зростає. ВВП України набагато менший, ніж у Франції чи Німеччині та значно нижчий, ніж у Польщі. Україні витрачає на медсистему 3% ВВП.
«В умовах дефіциту фінансування жодна реформа не матиме успіху. Тому комітет наполягає на збільшенні фінансування системи охорони здоров’я наступного року вдвічі, – до 6% ВВП. Процес формування Держбюджету–2021 вже розпочався, тому закликаємо уряд переглянути розмір фінансування медицини. Ми чудово розуміємо, як в умовах кризи нелегко знаходити додаткове фінансування, але медицина сьогодні – наш другий фронт», – констатував голова профільного парламентського комітету.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»