Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На сайті Сумського обласного центру зайнятості запрацював он-лайн сервіс для старшокласників, які самостійно можуть пройти профорієнтаційне тестування на відстані.
Відтепер юнаки та дівчата, аби зорієнтуватися у професіях і спеціальностях, а відповідно оцінити власні здібності й задатки, після створення власного профілю з особистим паролем на відповідній платформі можуть на практиці перевірити швидкість і здатність до логічного мислення, аналітичні, комунікаційні та організаторські здібності, лідерські та управлінські якості тощо.
Такий своєрідний «рентген» стане запорукою виваженого та обдуманого вибору майбутньої професії, що дозволить молоді знайти своє гідне місце на ринку праці.