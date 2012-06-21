Про це заявив голова Федерації профспілок області Валерій Черниш під час чергового засідання колегії ОДА. На засіданні розглянуто дані соціально-економічного розвитку областей і міста Києва за січень-червень 2018 року, які свідчать про те, що Луганська область займає нижню сходинку в рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів країни. Учасники колегії відзначали, що багато проблем підприємств області (від діяльності яких залежать рейтингові показники) пояснюються відсутністю достатнього і стабільного енергопостачання. Це питання можна було б вирішити за допомогою підстанції «Кремінська», до якої будуть заходити лінії електропередач 500 кВ «Донська-Донбаська» та 220 кВ «Кремінська-Ювілейна». Уряд затвердив проект нової підстанції. Але під час його реалізації виникає маса труднощів: представників профспілок обурює, наприклад, той факт, що цілих півроку в міністерстві екології вирішується питання про дозвіл на будівництво ліній електропередач підстанції, які повинні пройти по лісах Кремінського району.
«Загалом, судячи з того, що відбувається в економіці нашої області, ми самостійно не зможемо впоратися з проблемами. Тому обласна федерація профспілок ініціює збір підписів за те, щоб в найкоротші терміни, ще до ухвалення Держбюжету на 2019 рік в області провести виїзне засідання Кабінету Міністрів Україна», — заявив очільник обласної Ради Федерації профспілок Луганщини Валерій Черниш.
На його думку, такий колегіальний аналіз допоможе знайти рішення для подолання усього комплексу проблем області, в тому числі зростання боргів із зарплати, зниження рівня життя населення в цілому, порушення прав вимушено-переміщених осіб, і відтоку фахівців за межі України.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»