Нещодавно на Сумщині побувала делегація спеціалістів Луганського центру професійно-технічної освіти, які вивчали досвід колег щодо впровадження неформального, дистанційного та дуального навчання. За словами гостей, сумські фахівці надбали цікавий і повчальний досвід, який прислужиться і в інших регіонах країни.
На переконання директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, нові форми навчання дають позитивні результати зокрема стосовно співпраці з безробітними і роботодавцями. Цього року в центрі здобували конкурентоспроможні професії та підвищували кваліфікацію майже 5,5 тисячі осіб, половина з яких скористалася новинками. До того ж запровадження неформального, дистанційного та дуального навчання дає змогу істотно економити кошти на підготовку спеціалістів, спрощує доступ безробітних до обрання необхідної для роботодавця спеціальності. Як розповів директор Сумського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості Михайло Гузь, навчальний заклад готує фахівців дев’яти спеціальностей робітничого профілю, продавців, манікюрників тощо. Найпопулярніші зварники пластмас, швачки, оператори поштового зв’язку. Можливості застосування нових форм розширилися із відкриттям навчального відділення Сумського центру ПТО ДНЗ у селі Хоружівка Недригайлівського району.