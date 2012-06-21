Публікацію щомісячного огляду інфляції для інформування суспільства про цінові тенденції розпочинає Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Згідно з останніми даними, споживча інфляція за підсумками 2019 року уповільнилася до 4,1% й була близькою до нижньої межі цільового діапазону (5%±1 відсотковий пункт).
Ключовим чинником, що створював дефляційний вплив на всі внутрішні ціни (і на споживчі, і на цінові показники всього реального сектору економіки) було зміцнення обмінного курсу гривні до іноземних валют.
Зміцнення гривні мало вплив на внутрішні ціни як безпосередній ефект (зниження цін на товари, що на ринку переважно імпортні), так і непрямий ефект (уповільнення зростання цін на вітчизняні товари та послуги).
Дефляційний вплив мали: достатність пропозиції продуктів харчування, зниження цін на світовому ринку та жорсткі монетарні умови, зокрема високі відсоткові ставки в реальному вимірі. Усе це разом переважило вплив стійкого споживчого попиту і зростання заробітних плат.
Ціни на більшість товарів і послуг, які входять до складу базової й небазової інфляції, уповільнили зростання або взагалі знижувалися (йдеться зокрема про непродовольчі товари, що переважно імпортні).
Ціни у промисловості за підсумками 2019 року зафіксували рекордне зниження — на 7,4%. Майже у всіх галузях високими темпами знижувалися ціни на продукцію, яку реалізують за межами України. Це було пов’язано зі зниженням доларових цін на цю продукцію на світовому ринку.
У подальшому очікують, що зміцнення обмінного курсу гривні, зниження цін на сировинні товари на глобальних ринках та останні рішення щодо ціноутворення у галузі житлово-комунального господарства зумовлюватимуть низькі показники інфляції щонайменше в першій половині 2020 року. Загалом за рік показники інфляції будуть, імовірно, нижчими порівняно із жовтневим прогнозом.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»