Кабінет Міністрів наполягає на поглибленні відповідальності Міністерства охорони здоров’я та органів місцевого самоврядування за виконання державних медичних програм. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час наради з питань закупівлі ліків, забезпечення вакцинами та щодо подальшої реформи системи охорони здоров’я наголосив, що ця система проходить процес фундаментальних змін, але команда міністерства та місцеві органи мають працювати злагоджено й швидко виявляти проблеми і розв’язувати їх.
Це стосується як закупівель ліків і забезпечення зарплат лікарів, так і виконання програм, передусім урядової «Доступні ліки». Тим більше, що фінансування всіх видатків з державного бюджету по лінії системи охорони здоров’я відбувається чітко й згідно з планом. Кошти на місцях є, запевняють у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Даймо інформацію людям про те, чому вони не мають, приміром, доступу до ліків і хто блокує процес, — запропонував Володимир Гройсман. — Ми повинні врегулювати ситуацію. Якщо для цього потрібно рішення уряду — воно буде. Коли ми витрачаємо 6 мільярдів гривень на закупівлі ліків на рік, я хочу, щоб ці ліки закуповували вчасно, а люди мали доступ до ліків. Або будемо відповідально ставитися до своїх обов’язків, або не працюватимемо».
Фахівцям профільного міністерства Прем’єр запропонував повну підтримку — передусім у питаннях необхідних регуляторних рішень. «У мене немає сумніву в чистоті намірів медиків, але наголошую, що працювати потрібно жорстко. Мені вистачає політичної волі ухвалювати рішення», — наголосив Володимир Гройсман. Він підкреслив, що життя людини найцінніше. І втрачати його через те, що «хтось не підписав якийсь документ чи дозвіл», неприпустимо.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»