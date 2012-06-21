Оновлений Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації містить 264 позиції лікарських засобів, 85 з яких – повністю безоплатні для пацієнтів. Це на 8 більше, ніж було раніше.
«В оновленому переліку «Доступних ліків» серед 264 лікарських засобів: 200 препаратів передбачено для лікування серцево-судинних захворювань; 48 – діабету ІІ типу; 15 – бронхіальної астми; 1 – для лікування ревматичних хвороб. Серед 85 лікарських засобів, які повністю безоплатні для пацієнтів: 62 лікарські засоби – для лікування серцево-судинних захворювань; 17 – для лікування діабету ІІ типу; 6 – для лікування бронхіальної астми. Найдорожчий безоплатний лікарський засіб – Будесонід. Це – суспензія, яку використовують хворі на бронхіальну астму, вона коштує 584 гривні. Але для людини, яка має бронхіальну астму, є безоплатною. За препарат заплатить держава», – розповіла сьогодні під час онлайн брифінгу очільниця Національної служби здоров’я Оксана Мовчан.
До Програму реімбурсації «Доступні ліки» входять ліки як українських виробників – зараз їх 60%, так і іноземних – їх 40%. Зокрема, це виробники з Угорщини, Німеччини, Румунії, Польщі, Швейцарії, Франції, Ізраїлю, Індії.
«61% користувачів програми – це люди старші 65 років, які потребують фінансового захисту. Завдяки безоплатним лікам вони можуть зменшити особисті витрати на лікування. Зокрема, люди віком 65+, які отримують мінімальної пенсію, щомісяця заощаджують в середньому 12% свого доходу. Програма дає змогу пацієнтам, які живуть з такими захворюваннями як діабет ІІ типу, серцево-судинні хвороби, бронхіальна астма, отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Рецепт на ці лікарські засоби – електронний і його виписує лікар первинки, з яким у пацієнта укладено декларацію», – уточнила очільниця НСЗУ.
Уже понад 2,3 мільйона пацієнтів в Україні отримали ліки за програмою реімбурсації. 453 тисячі з них проживають в сільській місцевості. Щодня близько 1 800 людей вперше отримують «доступні ліки». А за останні сім днів «доступні ліки» вперше отримали майже 11 тисяч людей.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»