Понад рік після поранення Іван не міг ходити, та німецьким лікарям вдалося врятувати йому ногу, тож тепер, після складних операцій, чоловік щодня займається реабілітацією. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Івану – 35. Він родом з Полтавщини. У цивільному житті працював у Запоріжжі на феросплавному заводі. Після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році чоловік вдягнув «піксель» і долучився до лав Збройних сил України.

Поранення отримав 29 жовтня 2023 року у Серебрянському лісі – осколок потрапив йому у праву ногу вище коліна, зламав кістки, розірвав м’язи й сухожилля. З поля бою його вдалося евакуювали доволі швидко, а за кілька днів – перевезли на Вінниччину, де Іван майже рік лікувався в одній із лікарень. За цей час захисник переніс кілька десятків операцій. Йому в ногу поставили титановий стрижень і апарат зовнішньої фіксації, та оскільки згодом ситуація не покращилася, лікарі запропонували подати заяву до МОЗ на медичну евакуацію за кордон.

25 вересня 2024 року Івана, який не міг ходити, евакуювали до Німеччини у межах програми медичної евакуації Medevac. Там в ураженій кістці виявили інфекцію, тож кілька місяців військовий проходив антибіотикотерапію. Німецькі лікарі розповіли йому про можливі варіанти розвитку подій: ампутація або складне оперативне втручання. Та зрештою вирішили ризикнути – встановлений в Україні стрижень витягли, протезували кульшовий суглоб і тазостегнову кістку. Завдяки складній операції ногу вдалося врятувати й Іван згодом знов почав ходити. Це значно покращило його психічний стан.

Зараз чоловік намагається якомога більше рухатися, щодня займається реабілітацією – працює з мультидисциплінарними командами у спортзалі, відвідує масажі. Його і реабілітаційної команди мета – розробити коліно. І наполегливість дає результат: після поранення нерухоме, коліно уже має 40% рухливості. Крім того, Іван чекає на спеціальне взуття, із яким також допомагають німецькі фахівці.