Вчені НАСА створили першу у світі програму, що може прогнозувати, які міста зачепить танення льоду у різних ділянках крижаних покривів, повідомляє ВВС Україна.
Програма спостерігає за обертом Землі і гравітаційними ефектами, щоб передбачити, як саме тала вода «розподілятиметься» планетою.
«Ця програма надає картину того, які саме льодовики, крижані покриви і крижані шапки мають особливе значення для кожного із міст», — кажуть дослідники.
Результати дослідження американських вчених із команди Лабораторії реактивного руху НАСА у Каліфорнії опубліковані у журналі Science Advances.
«Різні міста і країни намагаються оцінити масштаби можливого підтоплення із тим, щоб розробити плани розвитку на майбутні 100 років і більше, і вони хочуть мати змогу оцінювати ризики — подібно до того, як це роблять страхові компанії», — каже керівник проекту д-р Ерік Айвінс.
За його словами, новий інструмент НАСА надає їм інформацію про те, щодо яких саме крижаних покривів вони мають непокоїтися найбільше.
Так дослідження прогнозує, що рівень моря довкола Лондона може змінитися внаслідок танення північно-західної частини крижаного покриву Гренландії.
Водночас для Нью-Йорка такою «критичною зоною» є уся північна і східна частина крижаного покриву Гренландії.
Тоді як рівень моря неподалік Сіднея зазнає впливу внаслідок танення льоду на півночі, північному заході і північному сході Антарктиди.
За словами д-ра Еріка Ларура, який також вів цей проект у лабораторії НАСА, на моделі змін рівня моря по всьому світу впливають три фактори. Перший із них — гравітація.
«Ці крижані покриви і льодовики мають величезну масу, що чинить вплив на увесь океан, притягуючи до себе воду, — пояснює вчений. — Коли ця маса льоду зменшується, гравітаційний вплив також зменшується, і океан починає відступати».
Крім того, тиск льоду на поверхню суходолу у льодовикових зонах призводить до зниження рівня суходолу, а коли маса льоду скорочується, суходіл починає підійматися.
Третій фактор — це обертання Землі.
«Можна уявити собі Землю як дзиґу, — каже д-р Ларур. — Коли вона обертається довкола своєї осі, вона злегка коливається, і масштаби цих коливань залежать від розподілу мас на її поверхні».
«Це, у свою чергу, перерозподіляє воду довкола Землі», — вказує вчений.
Включивши кожен із цих факторів у свої розрахунки, вченим вдалося побудувати програму, що прогнозує вплив танення льодових покривів на різні міста.
«Для будь-якого міста ми можемо розрахувати точну чутливість рівня моря до кожної крижаної маси по всьому світу, — розповів д-р Ларур BBC. — І це дає уявлення, які саме льодовики, крижані покриви і крижані шапки мають особливе значення саме для вашого міста».
«Люди відчайдушно намагаються зрозуміти, який вплив ці величезні, складні світові процеси матимуть на них, — пояснює інший член команди д-р Сурендра Адхікарі. — Із цим інструментом, вони зможуть побачити, якого саме впливу зазнає їхнє місто».