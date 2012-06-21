На засіданні Уряду 19 вересня були презентовані проміжні результати реалізації програм державної підтримки сільськогосподарських виробників у поточному році.
Як зазначив перший заступник Міністра аграрної політики України Максим Мартинюк, ступінь освоєння коштів за програмами є нерівномірним, однак за більшістю напрямків процес не викликає нарікань і уже згенерував позитивні ефекти в галузі.
«Для нас дуже важливо, що ці програми є стимулюючими, спрямованими на створення точок зростання в аграрній галузі. Головне – забезпечити сталість підтримки і зберегти її формат на бюджет 2019 року», — підкреслив Максим Мартинюк.
Також завдяки гнучкості Уряду, в разі необхідності та на запити представників галузі, Кабінет Міністрів оперативно вносить необхідні зміни в структуру програм та вдосконалює їх. Так, завдяки ухваленому рішенню щодо коригування програми підтримки фермерства, Мінагрополітики розраховує на значну інтенсифікацію виплат за цим напрямком.
За словами Максима Мартинюка, об’єктивно оцінити результативність програм можна буде за декілька років, адже більшість з них розраховані на тривалий період та підтримують галузі з довгим циклом виробництва.
Однак уже зараз в аграрній галузі, завдяки системній підтримці, фіксуються позитивні зрушення: на 37% збільшено обсяги придбання техніки, створено тисячі нових робочих місць (зокрема, у садівництві – 1 тис. постійних та 5 тис. сезонних робочих місць, а в тваринництві – 200 нових робочих місць), стабілізовано кількість поголів’я ВРХ у підприємствах, відбувається детінізація, введено в експлуатацію 25 нових тваринницьких комплексів, з’явилися тисячі гектарів нових насаджень садів та виноградників.
Детальна інформація про динаміку використання коштів за програмами держпідтримки-2018.