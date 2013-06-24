Учора розпочато приймання заявок від багатоквартирних будинків Харківщини за програмою «СвітлоДІМ». У межах планів стійкості регіонів житлові багатоповерхівки зможуть отримати компенсацію на обладнання для роботи інженерних систем у разі блекауту. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків можуть подати заявку на сайті «СвітлоДІМ» онлайн через Дію та отримати допомогу на автономне живлення під час тривалих відімкнень», — розповіла очільниця уряду.

Скористатися послугою можуть будинки в Харкові та Харківській області крім тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій. Держава надає від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для роботи систем життєзабезпечення. Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів.

Загалом за час чинності програми із 30 січня понад 1330 багатоквартирних будинків у столиці та Київській області отримали фінансування на загальну суму понад 335 мільйонів гривень, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.