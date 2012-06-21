Харківська міська влада ініціює впровадження ще однієї програми з енергозбереження для житлових будинків, яка, за задумом організаторів, органічно увіллється в уже чинну з 2016 року програму «Теплі кредити». Про це повідомила помічник керівника з розвитку та впровадження енергоефективних заходів та нових технологій Асоціації підтримки ЖК, ЖБК та ОСББ Олександра Капінус. За її словами, відповідно до положень нової програми «Енергодім», жителям мегаполісу компенсуватимуть з міського бюджету відсоткову ставку за кредитами, які були залучені на придбання матеріалів і проведення робіт з енергоефективності.
Суть пропонованої на розгляд найближчої сесії Харківської міської ради новації полягає в тому, що «Енергодім» значно розширить можливості для відшкодування кредитів об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житловим кооперативам. Якщо за програмою «Теплі кредити» з міського бюджету наразі відшкодовують 20 відсотків суми кредитів, залучених ОСББ, ЖК і ЖБК на енергоефективні заходи з граничною сумою 200 тисяч гривень за одним кредитом, то нова програма передбачає збільшення цієї цифри більш ніж удвічі — 500 тисяч гривень.
За три роки дії програми «Теплі кредити» компенсацію на утеплення будинків отримали 44 ОСББ та ЖБК. Нинішнього року для її реалізації в бюджеті міста закладено близько 1,5 мільйона гривень.