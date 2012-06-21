На Вінниччині громадська організація «Прогресивні жінки» представила підсумки створення у Вінниці соціального підприємства з виготовлення кондитерських виробів, кошти від реалізації яких буде спрямовано на підтримку соціальних програм. Відкриття такого підприємства стало можливим завдяки підтримці координатора проектів ОБСЄ в Україні та уряду Канади. Соціальним партнером проекту виступила спілка підприємців «Стіна».
«Прибуток від реалізації кондитерських виробів використовуватимуть з некомерційною метою. Його спрямовуватимуть на підтримку соціальних програм, зокрема із запобігання торгівлі людьми», — зазначила президент громадської організації «Прогресивні жінки» Наталія Козлова. За її словами, дуже важливо забезпечити сталість роботи соціального підприємства, зокрема й фінансову, оскільки існує негативна тенденція: після того, як завершується донорська підтримка, проект завершується протягом 1—2 років.
Один з найважливіших чинників успішної роботи соціального підприємства — налагодження партнерських відносин з місцевою громадою, на території якої воно розташоване.