Вчені з Кембриджського університету розповіли, що регулярні прогулянки в 10 тисяч кроків знижують ризик смертності на 20-30%.
Про це повідомляють закордонні ЗМІ.
Японський вчений Йосиро Хатано ще в 1964 році з'ясував, що через малорухливий спосіб життя людина спалює мало калорій. В результаті це приводить до появи зайвої ваги. Тому був створений «вимірювач 10 тисяч кроків», який повинен був допомогти японцям спалювати приблизно 500 кілокалорій за добу.
Ця цифра була вибрана не випадково: японці вірять у магічну силу чисел. Сучасні дослідники рекомендують розпочинати з меншої кількості кроків. Оскільки такий підхід не зашкодить здоров'ю.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»