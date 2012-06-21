У Сумах створюють Бузковий бульвар, який має з’явитися у вигляді зеленої зони на лівому березі річки Сумки. Під час першого засідання робочої групи, яка працює згідно з розпорядженням міського голови Олександра Лисенка, йшлося про підготовку землевпорядної документації, інвентаризації відповідних земель тощо. Своєрідним зачином до створення Бузкового бульвару можна вважати капітальний ремонт мосту на вулиці Горького, який розпочався цими днями. Загалом планують значно оновити цю ділянку, що має стати ще однією зоною відпочинку городян і гостей міста.
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