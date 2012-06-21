У Херсонській області три місцеві громади ініціювали створення нового туристичного маршруту «Соляна дорога». Проект сприятиме розвитку туристського потенціалу Таврійського краю, підвищенню якості життя людей цих територіальних громад, зростанню попиту на аграрний і зелений туризм Херсонщини.
«Соляна дорога» проляже територіями Присиваської ОТГ, Асканії-Нови та Тавричанської громади. Планують створити туристську інфраструктуру на ділянці степу, якою колись по сіль ходили чумаки.
Кожен із партнерів представлятиме власні атракції. Асканія-Нова запросить гостей на заповідні землі й ознайомить з екзотичними тваринами, а в Присиваській ОТГ туристів приваблюватимуть унікальним Лемурійським озером. Тавричанська ОТГ планує розвивати гастрономічний туризм. Її голова Юрій Гречка зазначив, що гостей, які прибудуть «Соляною дорогою», не лише пригощатимуть, а й розміщуватимуть на нічліг на новостворених базах зеленого туризму. За підтримки ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» відбулася перша зустріч представників громад, на якій учасники обговорили подальший план заходів для реалізації проекту «Соляна дорога». Вирішували питання, пов’язані із залученням фінансування для розроблення стратегічного плану проекту, заходи підготовки до туристського сезону.
Найближчими днями в Новій Каховці відбудеться перша регіональна конференція за участі партнерів проекту — керівників ОТГ, державних адміністрацій, бізнесу.