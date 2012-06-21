Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У закарпатському місті Мукачево на сесії ради, що відбулася 30 квітня, Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було дозволено відновити роботу торговельних закладів і речових ринків майже без обмежень. Тож у понеділок, 4 травня на ринку «Гід» хоч і не було багатолюдно, але факт є фактом: підприємці розпочали роботу.
Дії міської влади не залишилися без реагування з боку обласної виконавчої влади: голова облдержадміністрації Олексій Петров доручив провести перевірку законності рішення комісії Мукачівської міської ради. Після звернення Олексія Петрова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).
Не минулося без наслідків і для тих підприємців, які розпочали торгівлю на ринку. Поліцейські весь день вели серед них профілактично-роз’яснювальну роботу, наголошуючи на відповідальності за порушення карантину.
До речі, що рішення Мукачівської міської ради своїми діями підтримали не всі торговельні заклади міста. Підприємці речового ринку, що біля автовокзалу, так і не розпочинали роботи. Вважають: поки в країні не завершився карантин, наражати на небезпеку і себе, і покупців не можна. Не працював цього ж дня і торгово-розважальний центр «Щодня», де теж додержуються «карантинних» обмежень.