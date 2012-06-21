Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, за даними слідства, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у липні 2017 року відкликав апеляційну скаргу проти приватного забудовника. Підприємство не виконало умови договору оренди, через що Черкаська міськрада хотіла у суді стягнути з фірми заборгованість. Однак на підставі листа Бондаренка скаргу міської ради суд залишив без розгляду. Як стверджують у прокуратурі, дії мера спричинили тяжкі наслідки — недоотримання загальним фондом бюджету міста понад 447 тисяч гривень.
Нова підозра за ч. 2 ст. 364 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Наразі вирішується питання щодо обрання Бондаренку запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше Анатолію Бондаренку прокуратура повідомила про підозру у створенні штучних перешкод роботі депутатів міськради через проведення «таємного» засідання. За її даними, Бондаренко, всупереч закону, провів пленарне засідання міськради не 23 серпня в Черкасах, а днем раніше у приміщені музею в місті Канів, і не повідомив про це ані депутатів, ані представників ЗМІ. На засіданні розглядали галузеві та земельні питання. «Своїми діями підозрюваний всупереч інтересам місцевого самоврядування безпідставно порушив фундаментальне право гласності в діяльності територіальної громади під час проведення позачергової сесії», — наголошують у прокуратурі.
Як пояснив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко, підозру меру оголосили через те, що він «під виглядом святкування зібрав «правильних» депутатів у Каневі, а понад 20 «неправильних» депутатів ніхто навіть не повідомив». «Прикметно, що під час оголошення підозри пан мер відмовився вийти з мерседеса, який оформлений на його брата», — розповів голова ГПУ.
Сам Анатолій Бондаренко заявив, що ніяких підозр не боїться, вказує на те, що закон намагаються застосувати вибірково й він готовий відкрито та публічно відповідати за свої вчинки.