Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, встановлено, що Золотоніська загальноосвітня санаторна школа-інтернат уклала договір з фізичною особою-підприємцем про закупівлю продуктів харчування для учнів цього закладу. Менш як через три місяці сторони збільшили ціну за одиницю товару на 46,4%. Здавалося б, нічого дивного, адже ціни на продовольчі товари зростають. Однак при глибшому аналізі ситуації, виявилося, що не все так гладко. Узявши до уваги ціни на продукти протягом конкретного періоду (мова йде про 2018 рік) правоохоронці виявили значну невідповідність цін. Та й, згідно з даними Головного управління статистики у Черкаській області, у період, про який іде мова, на ринку спостерігалося зниження середньої ціни на товар. Отже, збільшення цін, зафіксоване в документах, суперечило вимогам чинного законодавства та порушило інтереси держави щодо найбільш раціонального та ефективного використання бюджетних коштів.
Цікаво, що судом першої інстанції у задоволенні позовних вимог прокурора відмовлено. Займаючи принципову позицію та не погоджуючись із таким рішенням, заступник прокурора області вніс апеляційну скаргу. За результатами її розгляду Північним апеляційним господарським судом згадане рішення суду першої інстанції скасоване, а позовні вимоги прокуратури задоволено у повному обсязі.