Від початку повномасштабного російського вторгнення Програма розвитку ООН (ПРООН) підтримала Україну в розчищенні 1 мільйона тонн завалів, що стало важливим кроком до безпечної відбудови.

Згідно з даними четвертої Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4), яку провели Група Світового банку, уряд України, Європейська комісія та ООН за підтримки інших партнерів, на кінець 2024 року прямі фізичні збитки житловому фонду та інфраструктурі України досягли майже $176 мільярдів. Відходи від руйнувань стали однією з найбільш нагальних перешкод для відбудови та повернення мешканців.

У відповідь на цей виклик ПРООН підтримала зусилля з раннього відновлення у 26 громадах, що постраждали від війни: в Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Сумській та Запорізькій областях.

На початок 2026 року було безпечно вивезено та відсортовано обсяг завалів, що за вагою дорівнює трьом хмарочосам Емпайр­Стейт­Білдінг. Це дало змогу відновити безпечний доступ до понад 200 об’єктів громадського користування, таких як вулиці та стихійні сміттєзвалища, а також розпочати відновлювальні роботи на понад 1600 істотно пошкоджених об’єктах, зокрема в будинках, школах, лікарнях та на промислових потужностях.

Під час виконання цих робіт пріоритет надавали залученню громад: до процесів розчищення та демонтажу у всій країні було залучено понад 400 місцевих працівників.

Роботи з розчищення завалів проводили із жорстким дотриманням протоколів завчасного виявлення та поводження з небезпечними відходами, зокрема матеріалами, що містять азбест, а також зі здійсненням систематичного сортування для сприяння подальшій переробці відходів. Такий підхід дав змогу ПРООН забезпечити місцеві підприємства з переробки відходів перевіреною вторинною сировиною, а громадам — перетворити відходи від руйнувань на ресурси для відбудови. Ці матеріали вже використовують в Україні для пересипання полігонів побутових відходів та створення ізоляційних шарів, а також покриття доріг і пішохідних доріжок.

Віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив на стратегічній важливості підтримки громад у питаннях управління відходами від руйнувань.

«Системно змінюємо підхід, щоб вибудувати сучасну систему управління відходами в Україні, — більш екологічну, ефективну й вигідну для громад. Сьогодні ми дивимося на відходи як на ресурс. Уже працює нове законодавство та європейські правила, що чітко розділяють небезпечні та безпечні відходи й наводять лад у системі. А оновлений Національний план управління відходами до 2033 року — це про інфраструктуру, сучасні стандарти та стимули для переробки. Для нас це не формальність. Це про практичний результат: матеріали після руйнувань необхідно використовувати у відбудові.

Окремий пріоритет — безпека. Маємо чітко знати, як такі відходи збирати, перевозити, зберігати й утилізувати. Без цього відновлення не може бути ані безпечним, ані сталим», — зазначив Олексій Кулеба.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма підкреслив послідовність організації в підтримці громад у їхніх зусиллях з відновлення, зокрема за допомогою управління відходами від руйнувань.

«2026 року ПРООН розвиватиме ці досягнення, працюючи пліч­о­пліч з урядом України над створенням цілісної, координованої сталої національної системи управління відходами від руйнувань, — зазначив Ауке Лотсма. — Ми зосередимося на зміцненні законодавчої бази щодо управління відходами від руйнувань, сприянні збільшенню обсягів переробки та повторного використання відходів, забезпеченні виявлення, безпечного поводження та утилізації азбестовмісних матеріалів, а також на розбудові спроможностей місцевих та регіональних органів влади».

Діяльність ПРООН з управління відходами від руйнувань в Україні розпочалася 2022 року як захід екстреного реагування у громадах Київської області, що пережили окупацію. До 2025 року ці зусилля переросли в систематичну програму підтримки 26 громад у восьми областях, у підсумку обсяги цієї діяльності стали одними з найбільших у глобальній практиці ПРООН.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій