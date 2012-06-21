Цілі сталого розвитку — це спільне завдання, яке ми маємо виконати, щоб передати нащадкам комфортний і придатний для життя світ. Завдання складне, воно потребує нових підходів і обізнаності. Особливо серед представників влади, бізнесу і громадськості, покликаних у партнерстві реагувати на надзвичайно складні виклики сьогодення. На цьому наголошує керівник Програми розвитку ООН з досягнення Цілей сталого розвитку в регіонах Мустафа Саіт-Аметов.
«Наше суспільство, економіка і вплив на довкілля мають бути такими, щоб подолати наявні кризи і не генерувати нових. Насправді йдеться не лише про довкілля, а й про економіку, фінанси, соціальний розвиток. Отже, маємо розумно підходити до свого розвитку», — переконаний він.
Майже п’ять років тому на зустрічі вищого рівня в ООН у Нью-Йорку представники 193 країн ухвалили нову глобальну програму «Перетворення нашого світу: Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року». Порядок містить 17 Цілей сталого розвитку і 169 завдань. Фактично визначено перелік нових орієнтирів для розвитку світу: подолання бідності й голоду, забезпечення здорового способу життя і сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці, забезпечення всеосяжної і високоякісної освіти, доступ до чистих джерел енергії, розвиток інфраструктури і сприяння новаціям, перехід до раціональних моделей споживання і виробництва, боротьба зі зміною клімату та її наслідками, збереження морських ресурсів і відновлення екосистем суші тощо.Усі цілі тісно пов’язані між собою. Тож Мустафа Саіт-Аметов нагадав про Ціль 17: партнерство заради сталого розвитку. Це «ключ до досягнення всіх інших цілей». Він закликав кожного будувати партнерство задля розв’язання проблем в економічній, екологічній чи соціальній сфері. Відповідаючи на запитання UA: Українське радіо, що конкретно люди на місцях можуть зробити задля сталого розвитку, Мустафа Саіт-Аметов навів приклад: підвищення енергоефективності в житловому секторі, де нині витрачають велику кількість енергії через застаріле обладнання.
«У кожному багатоквартирному будинку є співвласники — вони разом відповідають за те, в якому стані перебуває їхнє житло, скільки воно споживає енергії протягом опалювального сезону і скільки вони витрачають коштів. Об’єднавши зусилля, створивши ОСББ, розробивши проєкт модернізації свого житла, залучивши наприклад грант із Фонду енергоефективності, вони з одного боку мінімізують витрати й заощаджують, з другого — роблять внесок у досягнення глобальних цілей, як-от зменшення енергоспоживання і викидів, а також боротьба із кліматичними змінами», — пояснив він.
Утім, за його словами, будь-які дії потребують обізнаності. Отже, нині ПРООН в Україні втілює проєкт «Електронне навчання задля сталого розвитку» за фінансової підтримки уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft fьr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Зокрема працює над розробленням трьох онлайн-курсів, які будуть доступні всім охочим дізнатися про сталий розвиток. Але передовсім вони будуть спрямовані на державних посадовців усіх рівнів — аж до окремої громади, місцевого самоврядування, а також на малий і середній бізнес і громадських активістів.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»