Європейська комісія офіційно представила пропозицію започаткування нового фінансового інструменту для України на наступний період. Запропонована позика передбачає надання Україні до 90 млрд євро у 2026—2027 роках. Фінансування здійснюватимуть шляхом запозичень ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними буде забезпечено бюджетним резервом Європейського Союзу.

Кошти мають забезпечити: безперервність функціонування українського бюджету; фінансування оборонних і безпекових потреб; макрофінансову стабільність держави; стійкість економіки в умовах війни.

Надання позики ЄС має вирішальне значення для забезпечення макроекономічної стабільності, а також подальшої співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом. У вересні 2025 року Україна звернулася до МВФ із запитом на нову програму фінансування на 2026—2029 роки. Її реалізація залежить від наявності достатніх фінансових гарантій від міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу.

Фінансова допомога від ЄС підтримує шлях України як країни-кандидата на вступ до ЄС, сприяє реформам щодо верховенства права та державного управління, зміцнює європейську оборонно-промислову базу та співпрацю в галузі оборонних технологій.

Наступні кроки — консультації між державами-членами в межах Ради Європейського Союзу, розгляд у Європейському парламенті для подальшого узгодження та затвердження остаточних параметрів інструменту.

«З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Європейський Союз та його держави-члени мобілізували безпрецедентну фінансову, економічну, гуманітарну та військову допомогу для України. Підтримка України — це не лише прояв солідарності, а й стратегічна інвестиція в безпеку та стабільність Європи. Поразка України значно підвищила б ризики подальшої агресії росії проти держав-членів ЄС. Вдячний Європейській комісії та всім інституціям і державам ЄС. Ми продовжуємо активну співпрацю, щоб Україна змогла отримати кошти з другого кварталу 2026 року», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, що 18—19 грудня, за підсумками засідання Ради ЄС лідери держав-членів Європейського Союзу підтвердили готовність допомогти Україні в забезпеченні фінансової стійкості у 2026—2027 роках. Сторони погодили надання Україні 90 млрд євро.

