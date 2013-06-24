Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко взяв участь в Amputee Rehab Summit 2025, де розповів про прогрес у розвитку системи реабілітації та окреслив подальші кроки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Розвиток реабілітації — один із ключових пріоритетів міністерства охорони здоров’я та флагманський проект в межах реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні. І сьогодні ми вже перейшли від будівництва до розвитку. Маємо амбітну мету — створити в Україні найсильнішу систему реабілітації в Європі. Розвиваємо мережу центрів досконалості, наближаємо послуги до людей у громадах, розробляємо та затверджуємо сучасні стандарти. Спільно з партнерами формуємо систему, яка гарантуватиме якісну, доступну і безоплатну реабілітаційну допомогу для українців”, - зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нині в Україні реабілітаційну допомогу надають 569 медичних закладів, з них 372 — у стаціонарних умовах і 523 — амбулаторно. Для наймолодших пацієнтів до 3 років працюють 165 медзакладів. Сучасні безбар’єрні відділення створені у 85% кластерних і багатопрофільних надкластерних лікарень спроможної мережі. Це суттєво підвищило доступність послуг для людей.

Фінансування реабілітаційних послуг також зростає: у 2025 році на реабілітацію передбачено близько 6,5 млрд грн — утричі більше, ніж у 2021-му. Важливо, що сьогодні оплата залежить від складності випадку: замість єдиного тарифу діють чотири рівні з оплатою від 16 до понад 41 тис. грн за цикл. Це дозволяє враховувати потреби пацієнтів з найважчими травмами, зокрема ампутаціями чи ураженнями спинного мозку.

Завдяки змінам у системі та зростанню кадрового потенціалу пропускна спроможність мережі медзакладів, що надають послуги з реабілітації, вже перевищує 16 000 терапевтичних сеансів на день — у п’ять разів більше, ніж у 2022 році. За останні два роки реабілітаційну допомогу отримали понад 718 тисяч пацієнтів, з них 251 тисяча — у стаціонарі, 467 тисяч — амбулаторно. У складі мультидисциплінарних команд працює вже майже 11 тисяч фахівців — у сім разів більше, ніж три роки тому.

В Україні вже діє сім центрів досконалості, які стали базами для навчання мультидисциплінарних команд і поширення сучасних практик. Фахівці центрів пройшли стажування вже у понад 10 країнах світу, серед яких США, Японія, Велика Британія, Франція, Норвегія. З жовтня 2023 року вони провели 50 освітніх заходів для фахівців із 40 реабілітаційних відділень по всій країні.

Також триває системна модернізація реабілітаційної інфраструктури. Зараз реалізується п’ять великих проєктів на загальну суму 3,65 млрд грн — у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, Івано-Франківській обласній лікарні, Дубенській міській лікарні, Миколаївському госпіталі ветеранів війни та реабілітаційному центрі в Чернігові. Крім того, у межах спільного проєкту МОЗ та Світового банку впроваджуються ще три інвестиційні проєкти для посилення реабілітаційної мережі: у Всеукраїнському лікувально-реабілітаційному центрі “Циблі”, Закарпатській обласній лікарні та Центрі комплексної реабілітації на Волині.

Ключове завдання на 2025 рік — відкриття амбулаторних реабілітаційних просторів у кожній громаді, де є лікувальний заклад. Це дозволить максимально наблизити послуги до пацієнта, що особливо важливо для ветеранів та громадян, які потребують підтримки після поранень чи захворювань. Завдяки цьому люди зможуть проходити відновлення, поєднуючи його з навчанням або роботою. Наразі в 91 загальній лікарні спроможної мережі вже функціонують амбулаторні реабілітаційні відділення.

Для підвищення якості реабілітаційної допомоги критично важливим є запровадження стандартів. Це передбачено Програмою дій Уряду на 2025 року.

Реабілітаційний компонент вже включений до Клінічної настанови та Стандарту опікової допомоги. Затверджено Порядок надання спеціалізованої медичної допомоги з застосуванням методу остеоінтегративного протезування.

Фіналізується низка стандартів: при ураженнях спинного мозку, при ампутаціях, при церебральному паралічі, при переломах, при інсульті та для допомоги передчасно народженим дітям.

Наприкінці вересня відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань реформування сфери протезування. Її метою є напрацювання практичних рішень для модернізації системи протезування. Щороку за державною програмою допомогу отримують близько 11 тисяч людей, однак потреба зростає щодня. Тому вкрай важливою є розбудова протезно-ортезної інфраструктури.

Нещодавно за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста запрацювала протезно-ортезна лабораторія в Університетській лікарні Харківського національного медуніверситету. Вона обладнана сучасними 3D-принтерами та виробничими станками, що дозволяє виготовляти індивідуальні протези й ортези.

Крім того, у межах грантових угод з Францією створюється мережа протезних мікроклінік. Загальний бюджет проекту — понад 4 млн євро. З них 2,47 млн спрямовано на Львів, де відкрився один із найбільших у Європі центрів протезного виробництва. Готується запуск мікроклінік у Полтаві та Київській області. Кожна матиме площу близько 80 м² і включатиме все необхідне для роботи команди та зручності пацієнтів.