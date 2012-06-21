На Донеччині притягнули до відповідальності трьох учасників проросійських незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР», кожного з яких за рішенням суду позбавлено волі на 9 років.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що ці жителі Донецької області у 2014 році відгукнулися на заклик проросійської пропаганди «захистити Донбас» і водночас заробити грошей. Для цього троє чоловіків добровільно вступили у терористичне угруповання «Казачий союз «Область войска Донского ДНР», у якому, отримавши озброєння — стрілецьку зброю, гранатомети та міномети, брали участь у боях проти українських бійців — учасників АТО.
«На початку свого «бойового шляху» учасники незаконного збройного формування отримували винагороду в розмірі майже 10 тисяч російських рублів, однак невдовзі їм довелося нести службу безплатно. Після того як серед різних груп бойовиків стали виникати конфлікти, їхні угруповання було розформовано, а самі захисники «руского міра» втратили інтерес до служби. Згодом вони втекли від ватажків і переховувалися в родичів на підконтрольній українській владі території», — повідомили у пресцентрі СБУ.
Бойовиків-«козаків» затримали у 2018 році на території української Донеччини, а під час обшуків у квартирах і будинках, де вони переховувалися, співробітники СБУ виявили документи, фотознімки, відеозаписи, військові нагороди та інші докази причетності зловмисників до НЗФ і терористичної діяльності. Суд, розглянувши зібрані матеріали, визнав затриманих винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1. ст. 258-3 Кримінального кодексу України «Створення терористичної групи чи терористичної організації». Вирок уже чинний.