Павло КУЩ,
«Урядовий кур'єр»
«Підступне вбивство медика, на якому були всі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні підрозділи навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародних правових норм», – йдеться у заяві штабу Операції об’єднаних сил.
Власне, недавній драматичний і водночас блюзнірський випадок на лінії зіткнення в Донбасі ще раз переконливо довів, хто саме шість років тому припхався зі зброєю в руках на українську землю. Принаймні, важко уявити, що на подібну підлість і жорстокість здатні нормальні споконвічні сусіди і «брати», якими цинічно звуть себе загарбники.
У понеділок під час виконання чергового завдання український військовослужбовець загинув, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. Як водиться у подібних трагічних випадках, аби евакуювати тіло загиблого, українська сторона попрохала у противника встановлення режиму «Тиша». Отримавши з того боку лінії фронту підтвердження цього, група евакуації у білих касках та з іншими чіткими розпізнавальними знаками вирушила на місце загибелі бійця. Та коли до його тіла залишалося буквально кілька метрів, проросійські незаконні збройні формування, підступно влаштувавши засідку, майже впритул почали обстрілювати українську групу з стрілецької зброї. А потім взагалі накрили цю територію вогнем з мінометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під потужним обстрілом військовий медик, який перебував у групі евакуації загинув, ще двоє військовослужбовців отримали поранення та бойове травмування.
Аби евакуювати тіла тепер вже двох загиблих та одного пораненого з місця обстрілу, українська сторона вдалася до переговорів з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
«Буду особисто порушувати це питання. Відповідь буде максимально жорстокою. Ми залучимо усіх наших партнерів. Ця ситуація набуде розголосу. Тут йдеться про акт варварства», – відреагував у вівторок на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на дикий випадок вбивства медика.
Всього за минулу добу на лінії зіткнення, як уточнили у штабі ООС, загинули троє захисників України, оскільки збройні формування РФ 18 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру, гранатомети, великокаліберні кулемети.