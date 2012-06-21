Демонстрація автоматичних карабінів M4 — WAC-47 відбулася вчора на полігоні Національної гвардії України біля селища Нові Петрівці, що на Київщині. Свідками стрільб у польових умовах стали представники РНБО, генеральний директор ДК «Укроборонпром» Роман Романов, а також керівники безпосередніх виконавців проекту — ДП «Укроборонсервіс» та Aeroscraft.
Виготовлення нової зброї — спільний проект ДП «Укроборонсервіс», що входить до складу Укроборонпрому, й американської компанії Aeroscraft. Саме WAC-47 має стати стрілецькою системою відповідно до стандартів НАТО. Зброю створено за модульним принципом, що дає змогу адаптувати її під різноманітні калібри. Заміну модулів можна здійснити за 20 секунд. Так з калібру 7,62х39 (основного для карабіна, який активно використовують у ЗСУ), WAC-47 адаптується до 5,56х45 NАТО — основного набою у країнах Альянсу для цього типу зброї. Крім того, є змога використання різних за довжиною стволів відповідно до тактичних потреб: 10.5”, 11.5”, 14.5”, 18” або 24”.
«Цей автоматичний карабін дає змогу українській армії та оборонній промисловості плавно перейти на стандарти НАТО власними силами. Завдяки зброї, яку виготовлятимуть на українських підприємствах, буде не лише створено нові робочі місця й збільшено податки, а й підвищиться технологічність виробництва. Ця зброя, як і інші спільні проекти з країнами-членами НАТО, слугує доказом того, що Україна й Альянс прискорюють інтеграційні процеси», — заявив Роман Романов.