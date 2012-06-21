Верховна Рада ухвалила Закон «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією», внесений Президентом. Його підтримали 277 народних депутатів. По кілька голосів віддали навіть депутатські групи «Воля народу» та «Відродження». Повністю проігнорував голосування лише Опоблок.
Тож з 1 квітня 2019 року припиняється чинність так званого великого договору з РФ, укладеного 31 травня 1997 року в Києві та ратифікованого 14 січня 1998-го. Це зумовлено збройною агресією Росії проти України, що становить істотне порушення цього договору, чого деякі фракції парламенту не можуть усвідомити й досі.
Припинення чинності договору звільняє Україну від будь-якого зобов’язання з його виконання і не впливає на її права, зобов’язання чи правове становище, що виникли в результаті виконання цього договору до припинення його чинності відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Документ, повідомляє УНІАН, набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.