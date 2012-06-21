Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Хвиля мітингів проти поліцейського свавілля, розпочата в США після вбивства білим правоохоронцем 46-річного чорношкірого американця Джорджа Флойда, докотилася до Європи. Цими вихідними в центрі Брюсселя, на площі біля Палацу правосуддя зібралося понад 10 тисяч людей різного віку й кольору шкіри, щоб висловити свій протест проти расизму та упередженої жорсткості поліцейських.
Більшість демонстрантів були одягнені в маски, багато хто тримав у руках плакати з написом «Життя чорношкірої людини має значення». На деяких було написано «Справедливість для Аділа». Аділ — 19-річний юнак-мусульманин з неблагополучного району Брюсселя, якого кілька тижнів тому затримали поліцейські через порушення комендантської години під час карантину. Аділ почав тікати на своєму мопеді від поліцейських і загинув внаслідок зіткнення з машиною. «Ми вимагаємо справедливості для кожної жертви поліцейського насильства в Бельгії», — скандували мітингарі.
Поліція, яка оточила площу, поводилася спокійно й стримано. Проте під час завершення мітингу ситуація різко змінилася й вийшла з-під контролю. Від натовпу демонстрантів відділилася доволі велика група молодих людей, яка рушила на розташовану поруч вулицю Луїзи і почали громити дорогі магазину й бутіки. Вітрини деяких не піддалися ударам. Проте мародерам все-таки вдалося розбити кілька. Вони почали виносити з магазинів одяг і взуття, кидали у розгромлені приміщення підпалене сміття. Поліція застосувала проти натовпу сльозогінний газ і гумові кийки.
Члени неурядової організації «Belgian Network for Black Lives Matter» (BNFBL), яка була одним із співорганізаторів акції, заявили що шоковані тим, як розгорталися події після мітингу. «Ми не могли уявити, що демонстрація проти насильства поліції призведе до нового витка насильства», — заявила прес-секретар Стефані Коллінгвуд Вільямс.
Мер Брюсселя Філіп Клоуз, який, попри заборону масових зібрань, особисто дав дозвіл на проведення акції біля Палацу правосуддя, написав у своєму Twitter: «Те, що вчинили правопорушники, заважає всім небайдужим віддати шану загиблому Джорджу Флойду». Він також повідомив, що наказав поліції переглянути всі відеоматеріали, відстежити й заарештувати всіх винних. Мер наголосив, що власникам пошкоджених магазинів буде виплачено компенсацію.
На тлі цієї масштабної антирасистської кампанії у Брюсселі запустили до підписання онлайн-петицію про знесення всіх пам’ятників колишнього бельгійського короля Леопольда II. Треба зауважити, що бельгійці дуже шанують цього короля, його іменем у бельгійські столиці названо вулиці, площі, парки і навіть транспортний тунель. За часи його правління від 1865 по 1909 роки Бельгія завоювала басейн річки Конго. Леопольд прославився жорсткою експлуатацією того регіону. За його колоніального режиму було вбито близько 10 мільйонів конголезців. «Попри це, Леопольда II вшановують по всій Бельгії пам’ятниками й церемоніями на його честь. Ми не хочемо стирати минуле, але хочемо стерти будь-яку шану цій людині», — заявили ініціатори петиції.
Термін підписання петиції спливає 30 червня 2020 року. Це дата 60-ї річниці незалежності Демократичної Республіки Конго від колоніального правління Бельгії.