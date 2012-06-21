Ініціатива запровадити квоти на імпорт мінеральних добрив, що народилася у Мінекономрозвитку, може спричинити подорожчання продуктів харчування. причому не лише хліба, борошняних, круп’яних виробів, овочів, олії, а й продуктів тваринництва — зернові є істотною складовою кормів для худоби. Адже запровадження квот на імпортні міндобрива неодмінно викличе їх подорожчання на внутрішньому ринку, відповідно аграрії будуть змушені закладати цю підвищену ціну у собівартість продукції — а частка вартості добрив у ціні продукції сягає 30%.
Такий сценарій не влаштовує сільгоспвиробників і вони вже майже місяць висловлюють своє невдоволення усіма можливими способами. Нагадаємо: ініціатива ввести згадані квоти з’явилася за результатами розслідування Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі.
Також варто зауважити, що квоти, у разі їх запровадження, стосуватимуться країн ЄС, а також США, Китаю, країн Північної Африки, Перської затоки тощо. Тож не варто було сподіватися. що ЄС із цього приводу мовчатиме.
Так, представництво Європейського Союзу в Україні на запит провідних аграрних асоціацій. надісланий за ініціативи Всеукраїнської Аграрної Ради, надіслала відповідь, в якій однозначно зауважується: ЄС виступає проти запровадження заходів, запропонованих Україною, і висловлює з цього приводу стурбованість.
Зокрема. у листі зазначається: у межах багатосторонніх норм ЄС застосування захисних заходів припустиме лише у тому випадку, коли імпорт значно та раптово збільшується, завдаючи шкоди вітчизняним виробникам. Натомість у даному випадку ситуація прямо зворотна — по багатьох товарах. які є предметом розслідування, імпорт якраз зменшився, а економічне становище вітчизняних виробників добрив навіть дещо покращилося. Тому пропоновані заходи юридично не виправдані.
Крім того, пропоновані квоти, на думку представників ЄС, занадто жорсткі. вони штучно обмежують конкуренцію на ринку і призведуть до зростання виробничих витрат вітчизняних сільгоспвиробників і, відповідно, цін на їхню продукцію. У цьому висновку в представництві ЄС базуються на розрахунках Київської школи економіки: згідно з ними, додаткові втрати сільгоспвиробників від запровадження квоти сягнуть до 500 млн доларів США, що призведе до втрати економікою України від 100 до понад 200 мільйонів. Чи не занадто дорогий подарунок вітчизняному монополісту?