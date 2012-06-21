Прототип корабля Starship американської компанії SpaceX успішно приземлився в штаті Техас після випробувань в середу, 5 травня. Такі дані випливають з трансляції компанії на офіційному YouTube-каналі.

Прототип корабля Starship, що одержав позначення SN15, за кілька хвилин піднявся на висоту майже 10 км.

Потім він зробив плавну посадку на майданчик, розташований поруч зі стартовим комплексом.

Попередній випробувальний політ прототипу Starship відбувся 30 березня і закінчився невдачею: апарат розбився при посадці.

3 березня в ході випробувального польоту прототип корабля Starship SN10 також піднявся на висоту близько 10 км, розвернувся, зробив посадку, але через кілька хвилин вибухнув. Попередні кораблі також вибухнули. Як написав глава SpaceX Ілон Маск в Twitter 9 березня, причиною одного з вибухів став витік гелію в двигун.

Нагадаємо, раніше експерти заявили, що запущений компанією SpaceX прототип корабля Starship SN10 міг вибухнути при приземленні через потрапляння парів пального в хвостову частину.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»