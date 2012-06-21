Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Провести без перерви 7 днів у своєму закладі, лікуючи хворих, довелося медикам Закарпатської обласної клінічної лікарні. Весь цей час вони не виходили на відкритий простір. Їх усіх: 4 лікарів і 10 медичних працівників після того, як уперше за тиждень вийшли за поріг лікарні, вітав в.о. голови облдержадміністрації Олексій Гетманенко.

Медики ділилися з керівником пережитим за ці дні. Насамперед, розповіли, що без примусу, а лише з власної волі зголосилися на життєвий експеримент. Адже не знали достеменно, що їх чекає. Втім, кожен лікар із вдячністю відгукнувся про забезпечення медпрепаратами й індивідуальним захистом. «Маємо достатньо дезінфекційних розчинів і для власної безпеки, і для хворих. З захисту теж є все необхідне: рукавички, комбінезон, шапочки, щиток на обличчя, верхній халат», — розповідав лікар відділення анестезіології та інтенсивної терапії Тарас Андрійович. Його слова підтвердила колега по відділенню Вікторія Михайлівна.

Весь цей час лікарі харчувалися виключно тим, що готувала лікарняна кухня. Користувалися лише тими речами й послугами, що їх забезпечувала лікарня. Домівкою став третій поверх лікарні, бо поза її стіни не виходили.

А про те, як проходить лікування хворих, виконувачу обов’язків голови облдержадміністрації розповів головний лікар обласної клінічної лікарні Юрій Яцина. Повідомив, що на четвертому поверсі хірургічного корпусу облаштовано палати інтенсивної терапії, в яких можуть розмістити одночасно 6 хворих — кисневозалежних і яким потрібна апаратна допомога. У відділенні таракальної хірургії організовано під відділення інтенсивної терапії, де є 25 ліжок. Загалом на даний час у лікарні перебувають 17 хворих, з яких 5 — у реанімації, 12 — у загальних палатах.

Лікарі, які 7 днів безвихідно провели на робочому місці, надаючи всебічну допомогу хворим, закликають усіх здорових людей не піддаватися панічним настроям і залишатися вдома. Адже знайти собі заняття і не страждати від сидіння вдома — не те, що наражати себе на небезпеку або ж страждати від недуги. «Це речі зовсім іншого порядку, й не можна ставити їх на одну дошку. І я не розумію, як це можна не всидіти вдома, перебуваючи у безпечних умовах», — сказав лікар відділення анестезіології та інтенсивної терапії Василь Ярославович.

В.о. голови облдержадміністрації Олексій Гетманенко подякував кожному з членів медичної бригади, 7-денна зміна яких закінчилася. Звертаючись до медиків, серед яких є і чимало молодих людей, він сказав: «Ви — наше майбутнє, і дякую вам, що так згуртувалися. Нині медичні заклади Закарпатської області мають більш, ніж на два тижні запасів. Протягом тижня, що настав, у розрізі регіонів вийдемо на перше місце за наявністю індивідуальним захистом медичних працівників».

Після того до роботи приступила наступна бригада медиків. Її зміна продовжиться до суботи.