Так кількість умисних вбивств за цей період по країні знизилася на 36%. Про це під час позачергового засідання уряду 4 травня повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Також, за його словами, кількість завдання тяжких тілесних ушкоджень скоротилася на 68%, розбоїв – на 30%, пограбувань – на 50%, крадіжок – на 41%. Менше стало й шахрайств та хуліганства. І така тенденція втішає.
Та, водночас, нині маємо понад 10,3 тисячі протоколів, складених правоохоронцями по всій Україні щодо порушення режиму карантину.
Міністр повідомив, що за останні три дні перевірено 162 будівельних супермаркетів. За порушення складено 94 протоколи в цих закладах. 29 з них – у мережі «Епіцентр». Ще 140 протоколів складено за порушення на об’єктах громадського харчування. У торгових центрах здійснювали торгівлю не лише засобами захисту від коронавірусу, а й меблями, електронікою, побутовою технікою тощо, що не передбачено умовами карантину. І винні не уникнуть за це відповідальності.
По областях перевірки визначили також чимало порушень. У «лідерах» за ними – Рівненська область. Виявлено 26 випадків, коли, попри заборону, працювали кафе або ресторани. У Донецькій області – 17 таких випадків, Харківській – 14, Запорізькій – 12. Чимало порушників і серед власників ресторанів у столиці. На всіх, хто не дотримується правил, складено адмінпротоколи і справи розглядатимуть у судах. Нині всі заклади-порушники зачинено в примусовому порядку і вони повністю виконують вимоги обмежень.
Тож, за словами Арсена Авакова, виходити в карантину слід дуже поступово та продумано, унормовуючи чітко кожне його пом’якшення і доносячи інформацію до людей.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»