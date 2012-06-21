У листопаді кількість безробітних на Львівщині зменшилася на 16,8% порівняно з торішнім аналогічним періодом. Понад 9,3 тисячі безробітних за сприяння Львівського обласного центру зайнятості здобули новий фах і підвищили рівень професійних знань та компетенції.
У 2017 році також зросла і база вакансій — упродовж десяти місяців до Львівської обласної служби зайнятості звернулося 11,4 тисячі фірм і компаній, що пропонують 61,1 тисячі вільних робочих місць. Це на 11,8% більше, ніж торік. До слова, служба зайнятості розпочинає соціальний проект «Живи та працюй в Україні». Його мета — поширювати інформацію про позитивну динаміку на ринку праці. У межах проекту заплановано інформаційні заходи, спрямовані на якнайшвидший пошук роботи для безробітних і добір спеціалістів для роботодавців. Буде організовано масштабні ярмарки вакансій на найбільших підприємствах України.