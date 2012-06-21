Столиця поступово виходить з карантину. Стосується це і громадського транспорту. День-у-день більшає маршрутів і рухомого складу на них. Сьогодні запрацювали ще три: від станції метро «Святошин» до житлового масиву Західний, з вулиці метрополіта Шептицького до вулиці Чавдар та з Бортничів до метро «Харківська».
Про це під час брифінгу 19 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Усі розуміють необхідність відновити роботу метрополітену. Адже без цього транспортний колапс у столиці не здолати. І місто до цього готується. У метрополітені нині наносять спеціальну розмітку: біля кас, турникетів, на платформах, аби користувачі підземки дотримувалися соціальної дистанції.
Очільник міста також нагадав, що громадський транспорт столиці перейшов на систему електронного квитка, і після відновлення роботи метрополітену, пасажири зможуть користуватися електронним квитком: Kyiv Smart Card, електронною карткою метро, безконтактною банківською картою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах. А також мобільними додатками Гугл-пей та Епл-пей або разовим квитком з QR-кодом – паперовим чи електронним.
Віталій Кличко звернув увагу на те, що протягом місяця від дня відновлення роботи підземки, пасажири зможуть використовувати раніше придбані жетони зеленого кольору.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»