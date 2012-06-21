Під час фінального цьогоріч заходу документи про передачу земель підписали керівники одинадцяти ОТГ з Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської, Полтавської, Хмельницької та Чернігівської областей. Фото з Урядового порталу

Цього року уряд завершив важливу частину передачі сільськогосподарських земель у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.  Процес буде продовжено наступного року. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час церемонії передачі земель у комунальну власність ОТГ.

«Протягом року понад  650 ОТГ отримали землю сільськогосподарського призначення в комунальну власність. Вони набули право володіти землями, наповнювати бюджет, раціонально використовувати цю землю. Загалом за цей рік громадам було передано до 1,5 мільйона га землі. Продовжимо передачу в наступному році», — сказав Прем’єр. Він наголосив, що уряд і надалі наповнюватиме реформу з децентралізації конкретним змістом.

Особливу увагу буде приділено новоствореним об’єднаним територіальним громадам. «Важливо, щоб усі новостворені ОТГ також отримали у власність землю. Щоб мали ресурси, повноваження і були успішні», — сказав Володимир Гройсман.

Глава уряду звернувся до голів громад і наголосив, що «потрібно максимально прозоро та ефективно використовувати земельні ресурси. А жителі щоб мали звіт, що, де і як використовується».

Розпорядження  щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність об’єднаних територіальних громад уряд ухвалив 31 січня. Цей документ дає змогу  провести земельну децентралізацію, не вдаючись до змін у законодавстві. Держгеокадастр розпочав процес передачі земель з 1 лютого 2018 року. Протягом першого тижня 99% ОТГ зробили перший крок до отримання земель у власність, підписавши меморандуми з Держгеокадастром.

За 11 місяців  цього року в комунальну власність 485 ОТГ було передано 958,9 тисячі  га земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Загалом за цей рік 659 ОТГ отримали у комунальну власність близько 1,46 мільйона га земельних ділянок. 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»