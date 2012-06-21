Цього року уряд завершив важливу частину передачі сільськогосподарських земель у комунальну власність об’єднаних територіальних громад. Процес буде продовжено наступного року. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час церемонії передачі земель у комунальну власність ОТГ.
«Протягом року понад 650 ОТГ отримали землю сільськогосподарського призначення в комунальну власність. Вони набули право володіти землями, наповнювати бюджет, раціонально використовувати цю землю. Загалом за цей рік громадам було передано до 1,5 мільйона га землі. Продовжимо передачу в наступному році», — сказав Прем’єр. Він наголосив, що уряд і надалі наповнюватиме реформу з децентралізації конкретним змістом.
Особливу увагу буде приділено новоствореним об’єднаним територіальним громадам. «Важливо, щоб усі новостворені ОТГ також отримали у власність землю. Щоб мали ресурси, повноваження і були успішні», — сказав Володимир Гройсман.
Глава уряду звернувся до голів громад і наголосив, що «потрібно максимально прозоро та ефективно використовувати земельні ресурси. А жителі щоб мали звіт, що, де і як використовується».
Розпорядження щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність об’єднаних територіальних громад уряд ухвалив 31 січня. Цей документ дає змогу провести земельну децентралізацію, не вдаючись до змін у законодавстві. Держгеокадастр розпочав процес передачі земель з 1 лютого 2018 року. Протягом першого тижня 99% ОТГ зробили перший крок до отримання земель у власність, підписавши меморандуми з Держгеокадастром.
За 11 місяців цього року в комунальну власність 485 ОТГ було передано 958,9 тисячі га земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Загалом за цей рік 659 ОТГ отримали у комунальну власність близько 1,46 мільйона га земельних ділянок.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»