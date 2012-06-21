У Донецькій області протягом року мають відкрити ще 10 опорних шкіл. Принаймні такі наміри внесено до проекту плану перспективного розвитку прифронтового краю на 2019—2021 роки. Розбудовуватимуть сучасні загальноосвітні навчальні заклади в Авдіївці, Великоновосілківці, Краматорську, Красногорівці, Нікольському, Новогродівці, Селидовому, Світлодарську, Сіверську та Слов’янську.
У визначених школах проведуть капітальні ремонти внутрішніх приміщень, дахів, водогонів, каналізації, теплопостачання, зовнішнього освітлення, а також полагодять допоміжні споруди та облаштують довколишні території. Завдяки цьому в опорних ЗОШ після їх відкриття у дітей буде змога навчатися в комфортних умовах у мультимедійних кабінетах фізики, хімії, біології тощо, які обладнають інтерактивними дошками, нетбуками для найменших школяриків. Усі навчальні заклади будуть доступними для інклюзивної освіти дітей з обмеженими фізичними можливостями.
Крім підготовки мережі опорних шкіл, протягом 2019 року на Донеччині ще планують провести дві серйозні реконструкції: приміщення військового ліцею у Краматорську та будівлі навчально-реабілітаційного центру «Гайок» — сучасного закладу освіти, створеного у цьому місті для реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.