Протягом січня 2018 року демонтажні групи КП «Київблагоустрій» та його підрядників демонтували на київських вулицях 106 незаконних тимчасових споруд. На початку тижня було демонтовано п’ять алкоМАФів на Троєщині, нині готують до демонтажу ще з півдесятка.
Упродовж січня у Києві демонтовано також багато незаконних кіосків на колесах типу «Купава», кілька автівок з продажу вуличної їжі, один нелегальний МАФ-шиномонтаж, низку самовільно встановлених огорож, гаражів, приміщень для перебування охорони та літній майданчик при барному кафе.
Нині у Києві налічується майже 6,1 тисячі законних МАФів, власники яких зареєструвалися у період з 1 вересня 2014 до 1 лютого 2015 року, уклали з містом відповідну угоду, сплатили пайовий внесок до столичного бюджету та, відповідно, отримали дозвільні документи КМДА.